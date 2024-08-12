CW Enerji Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma yaptı ve firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı. GES ile firma yılda yaklaşık 133 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 878 bin 954 kilogram karbondioksit salınımını önleyecek.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji panelleri ile bir firma daha enerjisini güneşten sağlayacak. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma yapan CW Enerji, bu kapsamda firmanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında konuşan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, günümüz dünyasında enerji ihtiyacının giderek arttığını ve artık çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının öneminin de her geçen gün daha fazla anlaşılır hale geldiğini söyledi. Bu noktada, çevre dostu bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olarak öne çıktığını ifade eden Yılmaz, “İklim değişikliği, fosil yakıtların zararları ve sınırlı olması dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırıyor. Bu bağlamda güneş enerjisi, sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip. Güneş enerji santralleri hem çevreye dost hem de ekonomik açıdan avantajlı enerji üretim yöntemi olarak büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

Güneş enerji santrallerinin karbon salınımını azaltarak çevreye olan zararı en aza indirdiğini dile getiren Yılmaz, fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında güneş enerjisinin üretimi sırasında atmosfere zararlı gazlar salınmadığını kaydetti. Böylece hem hava kalitesinin korunduğunu hem de iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlandığını belirten Yılmaz, “Güneş enerji santralleri sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kritik bir rol oynuyor. Bu çerçeve de CW Enerji olarak firma çatılarını GES ile donatmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptık ve güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı. GES ile firma yılda yaklaşık 133 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 878.954 kg karbondioksit salınımını önleyecek” diye konuştu.