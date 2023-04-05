CW Enerji, gücüne güç katmaya devam ediyor. Firma, AR-GE çalışmaları ile sektörün gelişim çıtasını bir üst seviyeye taşımaya devam ederken, yıllık 1.3 GW olan güneş paneli üretim kapasitesini 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 1.8 GW’ye çıkardı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, AR-GE çalışmaları ile sektörün gelişim çıtasını bir üst seviyeye taşımaya devam ederken, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 1.8 GW’ye çıkardı.

Sektörlerindeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip ettiklerini ifade eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Alanında uzman bir ekiple çalışıyoruz ve güneş enerjisi pazarına yönelik yenilikçi ürünlerimiz ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. Son teknoloji ile tasarladığımız AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyor ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz” dedi.

CW Enerji’yi dünyada bir marka haline getirmeyi ve CW Enerji panellerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini dile getiren Sarvan, bu kapsamda AR-GE Merkezindeki çalışmalarında yerli ve milli ürünler geliştirmeye özen gösterdikleri kaydetti.

GÜNEŞ ENERJİSİ AVANTAJLARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sarvan, Türkiye’de son dönemde yenilenebilir enerjiye ağırlık verildiğini kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisinin avantajları ile ön plana çıktığını söyleyen Sarvan, son yıllarda güneş enerjisinin maliyetler bakımından en ekonomik elektrik üretim modeli haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Güneş enerjisine verilen destekler de talebin artmasına neden oluyor. CW Enerji olarak artan taleplerin karşılanması adına güneş paneli üretim kapasitemizi artırdık. Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve Türkiye’nin en mükemmel panellerini üretmeye devam edeceğiz.”

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