CW Enerji, 4 – 6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı’nda (Solarex İstanbul) yerini alarak, son teknoloji ile ürettiği ürünlerini sergiledi.ANTALYA (İGFA) - Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Solarex İstanbul’a her yıl katılım sağladıklarını söyledi. Sarvan, fuarda son teknoloji ile ürettikleri ürünlerini ziyaretçileri ile bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Fuarımızda farklı salonlarda yer alan stantlarımızda katılımcılar ile buluştuk. Ziyaretçilerimize ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler verdik ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda savunma sanayine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerden güneş panellerimize, şarj kontrol cihazlarımızdan enerji depolama çözümlerimize kadar birbirinden farklı ürünlerimizi sergiledik. Ziyaretçilerimiz ürünlerimizi yakından görme şansı elde ederken detaylı bilgi sahibi de oldular” dedi.

3 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERİMİZLE BULUŞTUK

Solarex İstanbul’da fark yaratan çalışmalarını katılımcılarla bir araya getirdiklerini dile getiren Sarvan, dünyanın dört bir yanına ihraç ettikleri ürünlerine ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Her fuarda olduğu gibi Solarex İstanbul’da da alanında uzman ekip arkadaşları ile birlikte ziyaretçilere ürünlerini detaylı bir şekilde anlattıklarını ve sektörel gelişmeleri yakından gördüklerini ifade eden Sarvan, “Enerji sektörü ve sektörle bağlantılı birçok fuara katılım sağlıyoruz. Solarex İstanbul da güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu bir platform. CW Enerji olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Solarex İstanbul’da da 3 gün boyunca ziyaretçilerimizle buluştuk ve keyifli bir fuar geçirdik” diye konuştu.