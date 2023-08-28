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Önce Şuhut Atatürk Evi ziyaret edildi. Daha sonra Kocatepe Anıtı’na çıkıldı, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Zafer Abidesi, Dumlupınar Atatürk Evi gezildikten sonra son olarak Dumlupınar Şehitliği ziyaret edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100., Büyük Taarruz'un 101. yılında gerçekleştirdiğimiz Afyon buluşması; 2. gününde rehber eşliğindeki gezilerle devam etti.

Düzce'de okulların açılması yaklaştı personel alımı şartları belli oldu

Düzce'de okulların açılması yaklaştı personel alımı şartları belli oldu

Çalıştayımızın ardından Dr. Naim Babüroğlu’ndan Büyük Taarruz’un anlam ve önemine değindiği, “30 Ağustos ve Atatürk” adlı söyleşiyi dinledik.

Genel Merkez ve şube yöneticileri belirlenen başlıklar halinde masalara ayrılarak çalıştay gerçekleştirdi ve Cumhuriyetin 2. yüzyılında derneğin çalışmaları hakkında politika ürettiler.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) Türkiye Cumhuriyeti'nin 100., Büyük Taarruz'un 101. yılını Afyonkarahisar'da Kutladı ANKARA (İGFA) - ÇYDD Genel Merkezi ve şubelerinin katıldığı Afyonkarahisar buluşmasının ilk günü şubeler toplantısı yapıldı.

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