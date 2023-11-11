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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kayseri Şube Başkanı Seval Genç 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle yaptığı açıklamada " Ulu önderimizi saygı ve bağlılıkla anıyoruz" dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ÇYDD Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan fiziken ayrılışının 85. yıl dönümünde, büyük bir saygı, özlem ve bağlılıkla anıyoruz. Atatürk’ü yaşatmanın devrim ve ilkelerini korumak ve yaşatmakla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz.

Atatürk'ün devrim ve ilkeleri 100 yıllık Cumhuriyetimizin temel ve özgün değerleridir. Bu değerler, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için çıktığımız yolda en önemli gücümüz ve mirasımızdır. ÇYDD ailesi olarak, bu mirasa sahip çıkacak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk ilkeleri ışığında çalışmalarımıza devam ederek tüm paydaşlarımız ile birlikte hedeflediğimiz çağdaşlık seviyesine ulaşacağız.

Büyük Atatürk’ün mirası; yalnızca yurdumuz için değil diğer uluslar ve dünya barışı için de büyük bir öneme sahiptir. Bugün çok daha net bir şekilde anlaşılıyor ki komşu devletler arasında aslolan barış ve dayanışmadır. Komşu devletlerin iç sorunlarına başka devletlerce karışılması sorunların daha da büyümesine ve bölgeselleşmesine neden olmaktadır. Atatürk, ülkemizin komşu devletleriyle 1930’larda kurduğu Balkan ve Sadabad Antlaşmaları ile ülkemizde ve bölgemizde barışın nasıl sağlanabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu saygın vizyon ve politika, devlet yöneticilerine en iyi örnektir.

Başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetimizin kazanımları, bölgemizde bağımsız ve barış içinde yaşamamızın temel güvencesidir. Tarih bilimi göstermektedir ki büyük Atatürk’ün 100 yıl önce belirlediği yol ve gösterdiği hedef, geçerliliğini halen devam ettirmektedir. Bu eşsiz vizyonu Atatürk’ü evrensel bir lider yapmaktadır.

Büyük Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış’’ ilkesi ve politikası bugünkü küresel sorunlar için temel çözümdür.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Atatürk’ün, eğitimli kuşakların yetişmesine verdiği önemin farkındadır ve bu uğurda bütün olanaklarıyla çalışmaya devam edecektir. Büyük Atatürk’ün gösterdiği hedefe, efsane Genel Başkanımız Türkan Saylan’ın izinde ilerlemeye devam edecektir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk