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D-650 kara yolu Kızılkaya Mahallesi mevki Bilecik istikametinde dün meydana gelen kazada, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, aynı yönde seyir halinde olan 34 GD 2373 plakalı Scanıa marka boş meyve kasları yüklü tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken meyve kasaları yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kara yolunun Bilecik istikametindeki trafik kontrollü olarak sağandı. Araçların ve meyve kasalarının bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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