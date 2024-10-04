Premium marinaların seçkin markası D-Marin, Dubai’deki 5. marinası olan lüks Port De La Mer Marinası’nı işletmek üzere Dubai Holding ile anlaşma imzaladı. Akdeniz’e özgü mimarisiyle öne çıkan Port De La Mer, hem lüks yaşam tarzı hem de sunduğu birinci sınıf yemek, alışveriş ve eğlence olanaklarıyla öne çıkıyor. D-Marin, çevre dostu yaklaşımları ve yenilikçi dijital çözümleriyle de sektörde yeni standartlar belirlemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - D-Marin, Dubai Holding ortaklığıyla Dubai'de açılacak olan Port De La Mer Marinası’nı işletmeye hazırlanıyor. D-Marin’in bölgedeki beşinci D-Marin marinası olan ve Akdeniz esintili tasarımıyla dikkat çeken bu son teknoloji marina, Dubai’yi lüks yat sahipleri için uluslararası bir destinasyon haline getiriyor.

La Mer'in kuzey yarımadasının ucunda yer alan Port De La Mer, Akdeniz mimarisi ile lüks marina deneyimini bir araya getiriyor. Doğal güzelliklerle çevrili bir adada yer alan marina, hem açık deniz manzaraları hem de Dubai’nin çarpıcı ufuk çizgisine bakan panoramik görüntüleriyle misafirlerine hafızalarda iz bırakan bir atmosfer sunuyor. Dubai'nin en gözde konumlarından birinde bulunan bir adada yer alan Port De La Mer, sunduğu birçok birinci sınıf yemek, alışveriş, eğlence, dinlence ve ağırlama olanakları ile canlı ama rahat bir yaşam tarzı vadediyor.

2030 YILINA KADAR KARBON AYAK İZİNİ %42 AZALTMAYI HEDEFLİYOR

D-Marin, marina yönetimi konusundaki sektör lideri yaklaşımını ve vizyonunu Port De La Mer'e taşıyarak, Dubai'nin yatçılık merkezi olarak cazibesini daha da artırıyor.

Marina, D-Marin'in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Grubu ile uyumlu olan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkelerine olan bağlılığından da yararlanabiliyor. Bu doğrultuda D-Marin'in uluslararası Bilime Dayalı Hedefler girişimine katılarak, 2030 yılına kadar karbon ayak izini %42 oranında azaltma hedefiyle önemli bir sorumluluk üstleniyor. Buna ek olarak D-Marin, müşterilerine gelişmiş ve zahmetsiz bir yatçılık deneyimi sunan yenilikçi dijital çözümlerini de hayata geçirmeyi planlıyor.

40 METREYE KADAR OLAN YATLAR İÇİN 32 RIHTIM İÇERMESİ PLANLANIYOR

Port De La Mer'in birinci aşamasının Ekim 2024’te faaliyet geçmesi ve toplam uzunluğu 40 metreye kadar olan yatlar için 32 rıhtım içermesi planlanıyor. Ayrıca marinanın, önümüzdeki yıllarda 80 metreye kadar olan yatları ağırlayabilecek şekilde genişletilerek, toplamda 160 rıhtım kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

“DUBAİ'DEKİ YAT SAHİPLERİ İÇİN EŞSİZ BİR MARİNA”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan D-Marin Dubai Genel Müdürü Selçuk Balcı, "Port De La Mer, bir marinadan beklenenler konusunda yeni standartlar belirliyor. Port De La Mer'i çevreleyen tüm proje, konut toplulukları, rekreasyon alanları ve marinanın kendisi de dahil olmak üzere Akdeniz'den esinlendi. Burası Dubai'deki yat sahipleri için gerçekten eşsiz bir marina. En yüksek standarttaki marina deneyimlerini ve yeniliklerini sergilerken Dubai Holding ile ortak çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

“PORT DE LA MER, DÜNYA ÇAPINDA LÜKS MARİNALAR İÇİN YENİ BİR ÖLÇÜT OLUŞTURACAK”

Port De La Mer’in, Dubai'nin önde gelen küresel eğlence ve turizm destinasyonlarından biri olarak konumlanması adına stratejik bir kilometre taşını temsil ettiğini belirten Dubai Holding Genel Müdürü Khalid Al Malik ise “Port De La Mer, Jaddaf Waterfront, Marasi Bay ve Marina Al Seef Dubai ve Marsa Al Arab gibi önemli sahil destinasyonlarımızdaki mevcut marinalara eklenecek ve dünya çapında lüks marinalar için yeni bir ölçüt oluşturacak. Örnek yönetimi ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığıyla tanınan D-Marin ile süregelen iş birliğimiz, mükemmellik ve yeniliğe olan ortak bağlılığımızın altını çiziyor. Birlikte, dünya standartlarında tesisler sunarak, yeni standartlar belirliyor ve Dubai'nin küresel yatçılık camiasında ön sıralarda yer almasını sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.