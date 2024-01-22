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Birinci sınıf marinaların seçkin markası D-Marin, Liguria'da iki yeni marinayı bünyesine katarak İtalya'daki D-Marin marinalarının sayısını 5’e çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - “Marina degli Aregai” ve “Marina di San Lorenzo”, D-Marin'in Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki toplam marina portföyünü 26'ya çıkarıyor.

Yeni marinaların D-Marin tarafından müşterilerine zenginleştirilmiş bir yatçılık deneyimi sunma misyonuna uygun olarak özenle seçildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Marinalar, doğal güzellikler ve kültürel mirasla dolu 58 km uzunluğundaki çarpıcı bir sahil şeridi olan Riviera dei Fiori'de yer alıyor. Marina degli Aregai, 50 metreye kadar yatları ağırlayabilen 961 rıhtımıyla Liguria bölgesindeki en büyük marinalardan biri. Marinada 24 saat bağlama desteği, bir tersane, 20'den fazla mağaza ve restoranın bulunduğu canlı bir alışveriş kompleksi ve bir otel mevcut. Marina di San Lorenzo, 40 metreye kadar olan tekneler için 268 rıhtıma sahip birinci sınıf bir marina. En son yatırımları arasında süperyat rıhtımlarının hizmete girmesi de yer alıyor. Marinada ayrıca spa ve özel plaj gibi otel olanakları da mevcut" ifadeleri yer aldı.