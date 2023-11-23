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D-Marin, Bodrum yarımadasında yer alan Turgutreis marinası ile Birleşik Arap Emirlikleri bölgesindeki marinalarının Abu Dhabi Deniz ödüllerinde ödüle layık görüldü.MUĞLA (İGFA) - "En İyi Marina" ödülünde; kurum içi, kurum dışı analiz ve kıyaslamaya dayalı iyi tanımlanmış stratejilerle vizyoner hedefler, misyon ve değerler oluşturarak örnek liderlik sergileyen marinalar ödüllendiriliyor.

Seçkin kurum ve kuruluşlardan yedi sektör uzmanından oluşan jüri, "Turgutreis"in süreçleri, operasyonları ve kaynakları verimli bir şekilde yönettiğini ve paydaşların beklentilerini aşmak için finansal ve operasyonel performans için net KPI'lar oluşturduğunu tespit etti.

Jüri üyeleri, bölgelerindeki denizcilik camiasının önemini ve oynadıkları önemli rolü güçlü bir şekilde yansıtan marinaları değerlendirdi. D-Marin Turgutreis"in sakinlerine ve ziyaretçi tekne sahiplerine olağanüstü bir deneyim ve kaliteli hizmet sunmak için sergilediği performans ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Çok sayıda marinanın değerlendirildiği ödüllerde "Turgutreis" marina kullanıcılarının deneyimini geliştiren olağanüstü marina tesisleriyle öne çıktı. D-Marin Turgutreis; Blue Point Beach Club ve son teknoloji tenis ve havuz tesislerinin yanı sıra iki masaj odası, dinlenme odası, sauna ve modern mimari tasarımlı bir Türk hamamına sahip "D-SPA Turgutreis" ayrıcalıklarıyla hizmet veriyor.