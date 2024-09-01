Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dördüncüsü düzenlenen Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu'na katılarak sporcularla birlikte pedal çevirdi. Etkinlikte 27 kişiye bisiklet hediye edilirken, Başkan Genç, şehrin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonu ulusal hale getirmek istediklerini söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu’na katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Trabzon Valiliği, Gümüşhane Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı da yer aldı. Arsin'de gerçekleştirilen start programında Başkan Genç, sporcularla birlikte bisiklet sürdü. Etkinlikte, vatandaşların da dahil olduğu 7 kilometrelik ilk etap büyük ilgi gördü. Program kapsamında yapılan çekilişte 3 kişiye bisiklet hediye edilmesi planlanmışken, Başkan Genç, sürpriz bir kararla bu sayıyı 27'ye çıkardı. Geriye kalan 23 kişiye ise bisikletlerinin, gelecek yıl düzenlenecek yarışa katılma şartıyla verileceği duyuruldu. İlk etabın tamamlandığı noktada ise profesyonel bisikletçiler, 37,5 kilometrelik Santa Harabeleri parkuruna start aldı.

Bisiklet sporunun önemine vurgu yapan Başkan Genç, “Spor, hangi dalda olursa olsun çok güzel ve insan sağlığı açısından son derece önemli. Hem beden sağlığımız hem de ruh sağlığımız için büyük bir katkı sağlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür organizasyonların hem paydaşı hem de destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Özellikle Arsin’imizdeki bu organizasyon, şehrimizin doğal güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor” dedi.

HEDEFİMİZ ULUSAL NİTELİĞE KAVUŞTURMAK

Başkan Genç, organizasyonun gelenekselleşmesi ve ulusal boyuta taşınması için çalıştıklarını belirterek, “Dördüncü kez düzenlenen bu maratona beş farklı ilden sporcular katılıyor. Hedefimiz, bu etkinliği daha da büyütüp ulusal bir niteliğe kavuşturmak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Minik sporcularımızın da katılımı, bisiklet sporunu sevdirmek açısından çok önemli. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YÖRENİN GÜZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, yarışmanın sadece bir sportif etkinlik değil, aynı zamanda bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı olduğunu vurgulayarak, “Bu organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve yöremizin güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Büyükşehir belediyemizle birlikte bu tür etkinlikleri devam ettirme noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara, vatandaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YAYGINLAŞTIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, Trabzon'un spor şehri olma özelliğine dikkat çekerek, “Dün yelken yarışlarındaydık, bugün bisiklet yarışlarındayız. Trabzon'un farklı branşlarda ve ilçelerde düzenlenen bu etkinliklerini yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde çalışarak, spora destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.