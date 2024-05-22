Bursa'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olan Dağder'de Dağ yöresi Kamu çalışmalarını ağırladı.Hasan YALÇIN / BURSA (İGFA) - Dağ yöresi Kamu çalışmalarını Sosyal medya platformu üyeleri Dağder Genel merkezindebor araya geldi.

Toplantıya Katılan ve ev sahipliği yapan Dağder Genel Başkanı İsmail Aydoğdu' " Tüm kamu kurumunda çalışan hemşerilerimiz bizim ve yöremiz için kıymetli, Bugünde bir ilke imza atarak birlik ve beraberlik içinde dağ yöremizin kalkınma ve gelişmesiyle ilgili istişare toplantısı genel merkezimizde yaptık.Dağ yöremizden Kamu kurumunda çalışan Hemşerilerimizin her daim Dağder olarak yanlarında olduğumuzu bu toplantıların sık sık yaparak daha verimli olacağı inanıyorum. Katılım sağlayan Dağ yöresi Kamu çalışmalarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.