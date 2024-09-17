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Son aylarda patateslerimize hastalıkta geldi, araştırdık, aşırı sıcaklarda olduğunu bizlere söylediler.Gerekli müdahaleyi yapsakta bu yıl patateslerimiz tarlada kaldığı belirtiler.

Bursa'nın dağ ilçelerinde hasadı başlayan patates kuraklık nedeniyle tarlada çürüdü Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesinde Eylül ayının başından bu yana patatesleri toplamaya başlayan çiftiler hasadın kötü olmasından yakındı. Çiftçiler normal zamanlarda 12 ila 14 arasında patates veren fidelerin bu yıl 5 ila 8 adet patates verdiğine dikkat çekti. 1 dönümlük tarlaya ektiğimiz patatesler bu yıl hemen hemen yüzde 80'nin çürüdüğünü ifade eden çiftçiler

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