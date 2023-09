Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde kentin doğa harikası falez sahil bandında, 10 kişilik dağcı ekibiyle temizlik yaptı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Let’s Do It Vakfı’nın 2008’de Estonya’da 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatte toplamasıyla başlayan ve her yıl gerçekleşen 16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğine destek verdi.

Vakfın Türkiye ekibi ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, profesyonel dağcılar denizden yer yer yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı.

‘İyilik Yap Denize Atma’ sloganıyla düzenlenen etkinlik için belediyenin Temizlik İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve MASKAT üyeleri günün erken saatlerinde falezlerde bir araya geldi. Dağcılar falezlere inmeden önce halatlarını, kancalarını tek tek kontrol etti, güvenlik önlemlerini aldı. Ardından dağcılar falezlere inerek Antalya’nın doğa harikasında atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler arasında sigara izmariti ve ambalajların fazlalığı dikkat çekti.

MAKSAT Arama Kurtarma Ekip Başkanı Sevim Dündar, 10 kişilik profesyonel bir dağcı ekibiyle etkinliğe katıldıklarını belirtirken İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin ise Muratpaşa’da her günü Dünya Temizlik Günü gibi yaşadıklarını söyledi. 7 yıldır başarıyla devam eden Çevreci Komşu Kart projesinin bu duyarlılığı sürdürmenin en büyük aracı olduğunun altını çizen Şahin, “İlçemizde ev ev atıkları ayrıştırılmış halde topluyoruz. Topladığımız atık miktarıyla da bu hareketi sadece 16 Eylül’de değil aslında her gün destekliyoruz” dedi.