Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER)’in Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 18. DAĞDER Geleneksel Halısaha Futbol Turnuvası, Düvenderspor ve Belenören takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetin Kuruluşunun 100.yıl anısına düzenlenen ve elde edilen gelirin üniversite öğrencilerine burs desteği olarak değerlendirileceği açıklanan turnuvada 44 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

Merinos Atatürk Stadyumu’nda oynanan final maçında Düvenderspor ve Belenören takımları kıyasıya mücadele ederken müsabakanın sonunda rakibini 2-1’lik skorla yenen Belenören takımı 18.Geleneksel DAĞDER Halısaha Futbol Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamladı.

Dağ yöresinden gelen yüzlerce kişinin tribünleri doldurarak sahadaki heyecana ortak olduğu turnuvanın final törenine çok sayıda protokol de katıldı.

DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, turnuva boyunca bir arada olmanın değerine dikkat çekmek istediklerini belirterek; “Bir arada olmak, mücadele etmek, izleyicilerin bir arada olması kardeşlik demek, dostluk demek. Biz bunu hatırlatmak için bu turnuvaları yapıyoruz. Elbette bir tane şampiyon çıkacak, o da bu turnuvadaBelenören oldu. Tüm sporcuları kutluyorum. Mücadele eden, dereceye giren ya da giremeyen her takımı kutluyorum. Her biri dostça mücadele etti. Zaten her şeyden önemlisi oydu. İnşallah darısı gelecek yıla diyelim. Gelecek yıl da yine böyle bir turnuva yaparız, yine bu güzel tabloları görme şansı buluruz.” diye konuştu.