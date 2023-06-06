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Oyunun sonunda Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, ekibe teşekkür belgelerini takdim etti.

Kocaeli'de 5 ayda bin 500 araç hatalı parktan çekildi

Kocaeli'de 5 ayda bin 500 araç hatalı parktan çekildi

Tek perde şeklinde sahnelenen tiyatronun oyunculuklarını gerçekleştiren Canan Taşkın, Elif Baş Tüfekçi, Emrah Karakaş, Eray Solmaz, Hasan Taş, Mürselin Yeşil, Reyyan Nur Yavaş ve Seçkin Demirdaş izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Daire 15 Karışangiller” adlı tiyatro oyunu izleyenler tarafından çok beğenildi. KÜTAHYA (İGFA) - Eray Solmaz’ın yazıp yönettiği, genel yayın yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın yaptığı komedi türündeki tiyatro oyunu, ücretsiz olarak hemşehrilerimizin beğenisine sunuldu.

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