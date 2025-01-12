Dakar Rallisi’nde yedinci etap sonuçlandı. Otomobil kategorisinde 419 kilometre süren etapta tüm podyum basamaklarını Red Bull pilotları elde ederken, motosiklet kategorisinde de Red Bull KTM pilotu Daniel Sanders ve Edgar Canet 9. günü podyumun ilk iki basamağını elde ederek noktaladı.İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi’nde 7. Etap sona erdi. Al Duwadimi’de koşulan 9. gün yarışlarına Red Bull pilotları damga vurdu.

Otomobil kategerisinde Toyota Gazoo Racing adına yarışan Red Bull pilotları Lucas Moraes ve Armand Monleon 04:01:49’luk dereceleriyle 9. günü lider noktaladı. Ford M-Sport adına yarışan diğer Red Bull pilotları Mattias Ekström ve Emil Bergkvist liderin 7.41 saniye gerisinde 2. bitirirken, Red Bull pilotları Mitchell Guthrie ve Kellon Walch da üçüncü olarak podyumu domine ettiler.

Motorsiklet kategorisinde de Red Bull KTM pilotu Daniel Sanders, diğer bir Red Bull KTM pilotu Edgar Canet’in 3.36 saniye önünde 04:10:33’lik derecesiyle günü lider tamamladı. Podyumun ilk iki basamağını alan Sanders ve Canet Red Bull KTM adına günü başarıyla kapattı.

Dakar Rallisi'nin 8. etabı, 13 Ocak Pazartesi günü Al Duwadimi’den başlayacak ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da sona erecek.

Dakar 2025 Rallisi 17 Ocak Cuma günü, Suudi Arabistan’ın Shubaytah kentinde son bulacak.