Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Orduzu Pınarbaşı Gölet’inde su altı temizlik çalışması yaptı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte Orduzu Pınarbaşı Gölet’inde su altı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Orduzu Pınarbaşı Gölet’inden birçok atık çıkardıklarını belirterek, vatandaşlara doğaya karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Doğaya atılan zararlı atıkların onlarca hatta yüzlerce yıl varlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Katipoğlu, bu durumun doğaya, canlı yaşamına ve eko sisteme ciddi manada zarar verdiğinin altını çizdi.

Orduzu Göleti’nin ekiplerce temizlendiğini söyleyen Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirerek gölet temizleniyor. İnsanlar eliyle kirletilmekte olan bu sularımızdaki kirlilik buralarda yaşayan canlılar için ciddi tehlike arz etmekte. Sulardaki plastik atıklar yüzünden birçok canlı maalesef hayatını kaybetmekte. Dalgıç arkadaşlarımız her yıl düzenli olarak burada ciddi bir çalışma yapmaktalar. Ekiplerimiz ciddi manada atık toplamakta. Doğayı kendi ellerimizle kirletmekteyiz. Doğaya karşı saygılı olalım biz insanlar doğa ile varız. Bu kirlilik maalesef denizlerde daha fazla olmaktadır. Doğadaki bu yüzlerce yıl doğada varlıklarını sürdürmektedirler. Misina 600 yıl, plastik şişe 450 yıl, plastik poşet 20 yıl suda kalabiliyor. Bu atıklar maalesef doğaya, ekosisteme ve canlılara çok büyük zararlar veriyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan ricamız özellikle piknik yapılan alanlarda çöplerimizi ve atıklarımızı rastgele yerlere atmayalım çöp kovalarına bırakalım. Çevremize karşı hassas olalım duyarlı davranalım” şeklinde konuştu.