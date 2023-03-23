İzmir Fashion Week'te damatlık ve gelinlik defileleri göz kamaştırdı.İZMİR (İGFA) - Rönesans Ajans sahibi ve IFW Kurucusu Akif Örük öncülüğünde Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta bu yıl 9.'su gerçekleştirilen İzmir Fashion Week'te, İğne İplik Moda’nın yeni sezon gelinlikleri ile Rinelli’nin şık damatlıkları ve takım elbiseleri sergilendi.

Damatlıkları da podyumda Gülce Lale'nin de aralarında olduğu bayan mankenler giydi.

İğne İplik Moda'nın gelinlik defilesinde de Simge Ünal ve Ebru Öztürk gibi ünlü mankenler gelinlik giydiler.

40 gelinlik ve 48 damatlığın sergilendiği organizasyonda yer alan Rinelli defilesinde erkek mankenlerle birlikte podyuma damatlıkla çıkan Gülce Lale, gerçekleştirdiği sıra dışı sunumla dikkat çekti.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle, Aldeg Group’un ana sponsorluğunda düzenlenen moda gösterisinde bu yıl KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) katkı sağlanıyor. IFW’ye katılan her marka ve tasarımcının birer kıyafeti, açık arttırma ile satılarak gelirleri KİTVAK’a bağışlanacağı kaydedildi.