Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibeli 500 damızlık koçun dağıtımı tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Damızlık koçları hayvan yetiştiricilerine teslim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, damızlık koç desteğiyle Manisa’da sürü verimliliğinin daha da artacağını be üreticilerin bunun faydasını göreceğini dile getirdi.

‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında il genelinde sürdürülen 500 adet damızlık koç dağıtımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımı ile tamamlandı. Manisa Canlı Hayvan Borsası’nda gerçekleştirilen törende Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde bulunan hayvan yetiştiricilerine damızlık koçları yüzde 75 hibe destekli olarak teslim edildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Daire Başkanları, Ziraat Odaları Başkanları, Mahalle Muhtarları ve hayvan yetiştiricileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında gerçekleştirdiği destekler nedeniyle Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa’yı arıcılıkta marka şehir haline getirme hedefi olduğunu söyleyen Başkan Ergün, “Bu noktada Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gölmarmara ilçemizde Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni hayata geçirdik. Yaklaşık 4 ay önce hayata geçirdiğimiz bu merkezde ilk ana arıların üretilmesini sağladık ve geçtiğimiz gün 47 üreticimize 470 adet ana arının teslimini gerçekleştirdik” dedi.