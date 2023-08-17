Dünyanın en temel besin kaynağı ve stratejik ticari ürünü olan buğday için verim artışı çalışmalarını sürdüren Netafim, damla sulamayla buğday üretiminde, kuru tarıma göre 3 kata yakın verim artışı sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Kuraklığın arttığı ve su kaynaklarının hızla azaldığı ülkemizde, buğday üretimi yaygın olarak kuru tarımla yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, kuru tarımla yapılan buğday üretimi dekar başına 278 kilogramda kalıyor.

Netafim, kuraklığın en yoğun yaşandığı GAP bölgesindeki 40 dekarlık buğday üretim alanında, aynı koşularda kuru tarım, damla sulama ve yağmurlama sulama parselleri hazırladı. Damla sulamayla, kuru tarım parsellerinin rekoltesine kıyasla buğday verimi 3 kata varan seviyelere ulaştı. Buna göre damla sulamayla alınan verim, dekar başına 780-800 kg., yer yer 1 tonu buldu.

Damla sulama parsellerinde, yağmurlama parsellerine göre de minimum yüzde 25’lik bir verim artışı sağlandı.

Damla sulama sisteminin eş zamanlı yaptığı gübreleme ve bitki köklerine homojen olarak yayılma avantajı, buğday bitkisinde gelişim farkı ve koçandaki dane sayısı fazlalığıyla kaliteli verim artışı yaratıyor.

BUĞDAY REKOLTESİNİ 2,5 KATINA ÇIKARTARAK, 11 MİLYAR DOLAR EK GELİR FIRSATI!

Çalışmalar, ülkemizde yaygın damla sulama sistemi kullanımının, buğday üretiminde yıllık 11 milyar dolara varan ek gelir sağlayabileceği sonucunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporları ve Ulusal Hububat Konseyi 2023 tahminlerine göre; Türk çiftçisinin 2023 yılında 21,5 milyon tonluk buğday üretimiyle, dünya buğday rekoltesinin %2,7’sini karşılaması öngörülüyor. Yaygın damla sulama kullanımıyla rekolte karşılama oranı %5.5 - %6 seviyelerine çıkabilecek.