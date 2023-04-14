Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı gerçekleştirildiğini, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağa yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyı lanetlendi.

Tüm uyarılara karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.