İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danimarka’nın Türkiye Büyükelçisi Danny Annan’ı ağırladı. Büyükelçi Annan, kentte önemli projeleri hayata geçirdiği için Başkan Soyer’i tebrik etti. Başkan Soyer de ikili ilişkileri güçlendirebileceklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danimarka’nın Türkiye Büyükelçisi Danny Annan’ı Egemenlik Evi’nde ağırladı. Danny Annan, İzmir’de yaptıkları ziyaret ve toplantılardan bahsetti. Büyükelçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de kentte yaptıkları çalışmalar için tebrik ederek, özellikle Sünger Kent projesinin çok önemli olduğunu söyledi. Danimarkalı firmaların İzmir'de yaptığı yatırımlardan da bahseden Danny Annan, iyi ticari ilişkileri daha da geliştirebileceklerini vurguladı.

Başkan Soyer yenilenebilir enerjiye dikkat çekti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özellikle yenilenebilir enerji alanında işbirliği imkanlarını geliştirmek istediklerini söyledi. Başkan Soyer, Sünger Kent projesi ve yağmur suyu hasadının önemine dikkat çekerek, bu çalışmayı gelecek günlerde büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Tarım projeleri hakkında bilgi veren Başkan Soyer, “Su ihtiyacına göre tarım ürünlerini sınıflandırıyoruz. Stratejik seçimler çok önemli. Tarımsal üretimi canlandırmak, sürdürülebilir kılmak önemli” dedi.