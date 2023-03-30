İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.İZMİR (İGFA) - Danimarka Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Bölgesel Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği semineri kapsamında İzmir’e gelen Danimarkalı global enerji firmaları, Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir olarak yılın 300 günü güneş aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu enerjiyi daha etkin ve verimli kullanabilmek adına yeni yollar, yeni araçlar, yeni kanallar arıyoruz. Bu temel düşüncemiz, çünkü iklim krizi bizi yeni çözümler aramaya itiyor. Bu nedenle yenilenebilir kaynakları kullanmada oldukça hevesliyiz. Temel amacımız iklim krizi için dirençli kentler yaratmak” dedi.

“YENİ YOL HARİTALARI BULABİLİRİZ”

İşbirliklerine açık olduklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek için daha fazla adım atmalıyız. Sizi bu konuda burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz ve teşekkür ederiz. Umarım bugün yeni projeler, yeni yol haritaları bulabiliriz” dedi.