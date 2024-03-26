Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Sahada, partisine ve kendisine büyük teveccüh olduğunu söyleyen Başkan Adayı Kurtuluş, “Darıca, 1 Nisan sabahına ‘Ahlaklı Belediyecilik’ ile uyanacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, Darıca’da hem semt pazarı ziyareti hem de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yoğun saha programlarına sabahın erken saatlerinde başlayan Başkan Adayı Kurtuluş’a, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Darıca meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları eşlik etti. Saha programları, Darıca merkezde esnaf ziyaretleri ile başladı. Ziyaret ettiği esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Kurtuluş, Darıca’nın 1 Nisan sabahına ‘Ahlaklı Belediyecilik’ ile uyanacağını söyledi.

“DARICA’YA ‘AHLAKLI BELEDİYECİLİK’ GELECEK

Esnaf ziyaretlerinin ardından saha programlarına semt pazarı ziyareti ile devam eden Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş ve beraberindeki teşkilat mensupları, burada da hem vatandaşlardan hem de pazarcı esnafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ve esnafın, hem kendisine hem de partisine göstermiş olduğu teveccühten ötürü teşekkür eden Fatma Kurtuluş, “Bizler bu yola vatandaşlarımızın huzuru ve ‘Refah’ı için çıktık. Durmuyor, gece-gündüz çalışıyoruz. Darıca’yı 1 Nisan sabahı inşallah ‘Ahlaklı Belediyecilik’ ile tanıştıracağız ve bunu ‘Ahlaklı Yeniden Refah’ kadrolarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

FATMA KURTULUŞ HER YERDE

Semt pazarı ziyaretinin ardından Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Ahmet Kavcı ve meclis üyesi adayları, iftarını Darıca Erzurum Aziziye Dernekleri iftar programında açtı. İftar programının ardından saha ziyaretlerine ara vermeyen Fatma Kurtuluş, Darıca Bayburtlular Derneği’ni; Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, İlçe Başkanı Ahmet Kavcı ve meclis üyesi adayları ile birlikte ziyaret etti. İftar programında, Fatma Kurtuluş ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar sıraya girdi ve adeta uzun kuyruklar oluşturdu.

“DARICA KARARINI VERDİ, DEĞİŞİM İSTİYOR YENİDEN REFAH”

Darıca Bayburtlular Derneği’nin ardından, teravih namazı için Eyüboğlu Camii’ne giden Fatma Kurtuluş ve beraberindeki heyet, burada teravih namazı öncesi cami cemaati ile istişarede bulundu. Programlarını vatandaş ve ev ziyaretleri ile noktalayan Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, “Darıca kararını verdi, değişim istiyor, Yeniden Refah diyor” açıklamasında bulundu.