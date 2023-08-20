Darıca Trabzonlular Derneğinin öncülüğünde 16 Eylül’de Darıca’da gerçekleşecek olan 2. Gençlik şöleni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, herkese gençlik şölenine davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Darıca Trabzonlular Derneği'nin öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Belediyesi, Trabzon Beşköylüler Derneği, Gebze Trabzon Köprübaşı Pınarbaşılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gebze Maçkalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Darıca Şalpazarı Kabasakal Köyü Yardımlaşma Derneği ve Şalpazarlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle, Darıca'da düzenlenecek olan 2. Gençlik Şöleni öncesi Gebze Antik Cafe'de bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam'ın yanı sıra, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Gebze Trabzon Beşköylüler Dernek Başkanı Halil Bulut, Darıca Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Koca, Gebze Trabzon Köprübaşı Pınarbaşılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaldırım, Gebze Maçkalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Aydın, Darıca Şalpazarı Kabasakal Köyü Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Yakup Kaval, Şalpazarlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Öztürk, Şahin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahinkesen, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Levent Altun gibi isimler katıldı. Ayrıca çok sayıda basın mensubu da toplantıya ilgi gösterdi.

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam, basın mensuplarını kahvaltı programında ağırlayarak yapılacak şölen hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Sağlam, “Biz burada daha geniş kitlelere ulaşarak daha çok insanımızla hasbihal ederek, güzellikleri hepbirlikte yapalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı programımızda Darıca Sahilimizde görmek istiyoruz. Gençlik konserimizde Koliva ile anlaştık,Samet Piyaleoğlu ile anlaştık. O da yeni parlayan bir kardeşimiz. Özellikle onu tercih ettik. Bizden şöyle bir ricası oldu; ‘Klibimi burada çekiphem Darıcalılara hem de Trabzonlulara mal etmek istiyorum’ dedi. Biz de elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Allah izin verirse 16 Eylül’de bugüzel festivalde beraber olacağız” dedi.

Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ise “İnşallah program amacına ulaşır. Allah muvaffak etsin, rabbim utandırmasın. İnşallahgüzel bir program olacaktır ve gençlerimiz de güzel vakit geçirecektir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Gençlik Şöleni, 16 Eylül Cumartesi günü Darıca Duduyev Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek. Gecede Karadeniz müziğinin güçlü sesi Koliva ve Samet Piyaleoğlu sahne alacak.