Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anlamlı günün arifesinde, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarzda inşa ettiği akıllı kütüphaneyi gençlerin hizmetine sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Kütüphanesi’nin ardından şimdi de Darıca Kütüphanesi’ni hizmete alacak. Kütüphanenin açılışı son derece anlamlı bir günün arifesine denk getirildi.

Büyükşehir, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa ettiği akıllı kütüphaneyi, 18 Mayıs Cumartesi günü 16.00’da hizmete sunacak. Kütüphane, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere verilebilecek en güzel hediye olacak.

TEKNİK DONANIM, EŞSİZ KÖRFEZ MANZARASI

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içinde 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor. Eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma keyfi yaşatacak kütüphanede toplam 50 bin kitabın yanı sıra özellikle bir de çocuk kütüphanesi bulunuyor.