Yeşile ve doğaya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde dur durak demeden çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - İnşa ettiği ‘Millet Bahçeleri’ ile kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımıyor.

Bu kapsamda sosyal donatıları, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Gebze bölgesinin buluşma noktası olan Darıca Millet Bahçesi, yeni etabıyla göz kamaştıracak. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesi ile daha da genişleyerek bölge sakinleri ve Kocaelililerin hoşça vakit geçirebileceği alanlardan biri haline gelmeye devam edecek. 3. etapta şu an 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Millet Kıraathanesi inşası devam ediyor.

Yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatıların yer aldığı şekilde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etap çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kontrolünde doludizgin ilerliyor. Ekipler, önümüzdeki günlerde Millet Kıraathanesi inşasında son tabliye betonunu dökecek. Böylece yapıyı taşıyan iskelet sistemi olan karkas inşaat bitmiş olacak. Bina içerisinde şu an elektrik tesisatının döşenmesinde tercih edilen kablo tavalarının montajını yapan ekipler ardından havalandırma tesisatı işlemine başlayacak.

600 TONLUK SU DEPOSU

Yoğun bir tempoda çalışan Büyükşehir ekipleri, kafeterya binasının kiriş ve kolonlarının atölye ortamında yapılan çelik imalatlarının yakın zamanda montajına başlayacak. Ayrıca projede yer alan Türk İslam Bahçesi ile Gülistan Bahçesi’nin taş duvarları tamamlandı. Bayram sonrasında zemin taban betonları dökülecek. 600 tonluk su deposunun kazısının yapıldığı ve ardından grobetonunun döküldüğü projede çevre yolları ve otopark çalışmaları plan dahilinde devam ediyor.