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Başkanlığını Umut Sağlam’ın yaptığı Darıca Trabzonlular Derneği, önemli bir organizasyona daha imza attı. Gebze ve Darıca’dan milli takıma seçilerek önemli başarılara imza atan 4 milli sporcuyu ödüllendirilerek onore edildi.KOCAELİ (İGFA) - Darıca Tenis Kulübünde düzenlenen programa; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, Darıca Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Emine Erten, Darıca Dernekler Federasyon Başkanı Mesut Koca, Kocaeli Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Ayar, Darıca Tokatlılar Derneği Başkanı Osman Özdoğan, Darıca Giresunlular Dernek Başkanı Bilal Kır, Darıca Bilecikliler Dernek Başkanı Erol Kavas, Maçkalılar Dernek Başkanı Coşkun Aydın, Maçka Taşköprülüler Dernek Başkanı Mustafa Altıntaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

UMUT SAĞLAM TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam yaptığı konuşmada, “Darıca Trabzonlular Derneği olarak bugüne kadar birçok önemli projeye imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bugün burada bölgemizden milli takıma seçilen 4 önemli sporcuyu ödüllendirmek için bulunuyoruz. Başarılarıyla bizlere gurur olan bu sporcularımızın herkese örnek olmasını istiyoruz. Davetimize gelerek bizleri mutlu ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKANLAR TEBRİK ETTİ

Programa katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal da yaptıkları konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, başarılı 4 milli takım sporcusunu tebrik etti.

Soytürk İnşaat, Toktaş Sürücü Kursu ve Dental Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin sponsorluğunda gerçekleşen programda; Darıca Tenis Kulübü sporcusu olarak milli takımlarda önemli başarılara imza atan Talha Emin Bulut’a ödülünü Darıca İYİ Parti İlçe Başkanı Soner Kartal verdi. Yine Darıca Tenis Kulübü milli takım sporcuları, İlayda Kayra Keleş’e ödülünü Darıca Dernekler Federasyon Başkanı Mesut Koca verirken, Emirhan Bulut’a ise ödülünü Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın verdi.

Kick Boks Avrupa Şampiyonu milli sporcu Tuğçe Fedakartürk’e ödülünü ise AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya verdi. Ödül töreninde şampiyonların yetişmesinde büyük pay sahibi olan Milli Takım antrenörü Şahin Beyüzgül’e ise Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam tarafından ödülü takdim etti. Programa ev sahipliği yapan Darıca Tenis Kulübü sahibi Halil Bulut’ta tüm davetliler ile yakından ilgilenirken program çekilen hatıra fotoğrafları sonrası tamamlandı.