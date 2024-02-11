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Darıca Türkelispor Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, Çayırovaspor’udeplasmanda 2-1 yenerek şampiyon olan takımını bağrına basarken, maçın ardından iddialı sözler sarf ederek, “Bu şampiyonluk bizim için fragmandı” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Süper Amatör Lig B Grubu’nda Çayırovaspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Darıca Türkelispor’un Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada kendilerini yalnız bırakmayan protokole ve taraftarlara teşekkür etti.



Kulüp Başkanı Yılmaz, takımıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Müthiş bir sezonu geride bırakarak ipi göğüsleyen takımımızla gurur duyuyoruz. Bu şampiyonluk, bizim için fragmandı. Aynı kararlılık ve mücadele ile Play-Off Grubu’nda da şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceğiz” dedi.

Protokole ayrı bir parantez açan Başkan Yılmaz, “Darıca Türkelispor Kulübü’müzün şampiyonluk maçımızda bizleri yalnız bırakmayarak gücümüze güç katan, Darıca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Bıyık’a, Türkeli Belediye Başkanı Sayın Veysel Şahin’e, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Sayın Köksal Şakar’a, İyi Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Sayın Özhan Aşkın Öztürk’e, Sinop İl Genel Meclis Üyesi Sayın Nihat Demircan’a Bağımsız Türkiye Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Sayın Cevat Demircan’a, Darıca Amatör Spor Kulüpleri’nin Başkanlarına, yanımızda olan tüm Darıca halkına ve Darıca Türkelispor taraftarlarına, kalbi bizimle birlikte atan tüm paydaşlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.