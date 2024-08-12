Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefi ile başlayan Darıca Türkelispor’un forma göğüs sponsoru Türkeli Mücevherat oldu.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi Darıca Türkelispor, yeni sezon öncesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, 2024-2025 futbol sezonu için takımın yeni göğüs sponsorunun Türkeli Mücevherat olduğunu açıkladı. Turuncu beyazlı kulübün hem maddi hem de manevi anlamda güçlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendirilen sponsorluk anlaşması sonucunda, Türkelispor takımının formalarının göğüs kısmında Türkeli Mücevherat’ın ismi yer alacak.

Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkeli Mücevherat’ın sadece bir sponsor değil, aynı zamanda kulübün yanında duran önemli bir destekçi olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Kulübümüzün her daim maddi ve manevi yanında olan, sektörünün önde gelen markalarından Türkeli Mücevherat, 2024-2025 futbol sezonunda takımımızın göğüs sponsoru olmuştur” ifadelerini kullandı. Bu desteğin, kulübün yeni sezonda daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, Türkeli Mücevherat sahipleri Ünal Yıldırım ve Ramazan Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.