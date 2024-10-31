Şampiyonluk mücadelesi veren Darıca temsilcisi Türkelispor, yedek ağırlık çıktığı maçta sahasında Diliskelesispor’u 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.KOCAELİ (İGFA) - Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Darıca Türkelispor, 7.hafta maçında sahasında konuk ettiği Diliskelesispor’u ilk yarıda bulduğu goller ile 4-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna yükseldi.

Darıca temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 2.dakikada Yusuf Yaya, 10.dakikada Ogün Şagar, 20.dakikada İbrahim Güzeltepe ve 23.dakikada Bedirhan Köse kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 56’da Ferdi Pelit ve 75’te Mehmet Çevik kaydetti.

TÜRKELİSPOR, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından 7.maçındaki 6.galibiyetini elde eden Levent Tunç yönetimindeki Darıca Türkelispor, zirveye kuruldu. 19 puanla namağlup unvanını korumayı başaran turuncu beyazlılar, Pazar günü deplasmanda AlikahyaBelediyespor’a konuk olacak. Ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Diliskelesispor ise haftayı 1 puanla 12.sırada kapattı.