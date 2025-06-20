Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da düzenlediği İlçe Afet Koordinasyon Toplantısı’nda, toplanma alanlarının durumu ve iyileştirme çalışmaları masaya yatırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet hazırlık çalışmaları kapsamında Darıca’da İlçe Afet Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Toplantıda, afet sonrası toplanma alanlarının erişilebilirliği, güncellenmesi ve planlama süreçleri ele alındı. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, ilçe belediyelerinin afet işleri müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“AFETE HAZIR BİR ŞEHİR HEDEFLİYORUZ”

Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, toplanma alanlarının afet sonrası güvenliğin temel unsuru olduğunu vurguladı.

Başkan Yıldırım, “Bu alanların erişilebilir, güncel ve doğru planlanmış olması kritik. İlçe belediyeleri ve Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışarak afete hazır bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca, toplanma alanlarının afet öncesi planlamada da önem taşıdığını belirtti.

Kutluca, “Öğrencilerimizle sahada yaptığımız incelemelerde, uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirdik. Kamu-üniversite iş birliği bu süreçte büyük değer taşıyor” diye konuştu.