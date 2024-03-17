Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, Darıca Narmanlılar Derneği’ne konuk oldu. Kurtuluş’a; Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Fatih Çakır ve teşkilat mensupları da eşlik etti.KOCAELİ (İGFA) - Darıca için gerçekleştireceği projeleri anlatan Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Bşakan adayı Fatma Kurtuluş Narmanlılardan destek istedi.

Göreve geldiği takdirde Darıca’ya ivedilikle bir diş hastanesi kazandıracağını söyleyen Kurtuluş, çocuk dişlerinin ücretsiz çekileceği çocuk ve yetişkin tedavilerinin cüzi rakamlarla yapılacağı bir diş hastanesini göreve gelmez inşa edeceklerini söyledi.

Uzmanlar tarafından kısa zamanda olacağı düşünülen Büyük Marmara Depremi'ne de dikkati çeken Fatma Kurtuluş, "Darıca’da erken uyarı sistemini ivedilikle kuracağız. Diri fay hatlarının üzerindeki yapıları bir an önce tespit edeceğiz. Fayzonlar ile sakın bantı oluşturacağız. Bugün deprem olsa acil eylem planı toplanma alanları mevcut değil. Bu kapsamda hem acil eylem planını hem de halkın ekmek ihtiyacını karşılayacak periferde çelik konstrüksiyondan ekmek fabrikasını inşa edeceğiz" dedi.

“ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Kentsel dönüşümde parsel bazlı dönüşümlerden mümkün olduğunca vazgeçecek, şehir merkezleri dahil ada bazında bütün olarak dönüşüm projeleri hazırlayacaklarını belirten Kurtuluş, kentsel dönüşümle eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı dönüşümlerini sağlayacak özellikle içme suyu, telekomünikasyon, kanalizasyon, trafik ve otoparkla ilgili yenileme ve iyileştirme çalışmalarını hızla tamamlanacağını kaydetti.