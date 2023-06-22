2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Daron Russell’ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bir yıllık kontrata imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “University of Maryland çıkışlı olan ve profesyonel basketbol kariyerinde KK Mornar Bar ve Galatasaray NEF formaları giyen, henüz başında olduğu basketbol kariyerinde bir maçta bulduğu 47 sayı ile ABA Ligi rekoru kıran 1998 doğumlu Daron Russell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Daron Russell’a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz” denildi.