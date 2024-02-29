Şehir Hatları, İstanbul'un tarihine ve güzelliklerine şahitlik etmiş olan Darülaceze sakinlerini yeniden denizle buluşturmak için 28 Şubat Çarşamba günü iki buçuk saat süren özel bir Boğaz Turu düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay denizden uzak kalmış çocuklar için daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine özel Boğaz Turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de İBB’ye bağlı Darülaceze’de kalan büyüklerimize moral vermek ve keyifli bir gün yaşatmak amacıyla Boğaz Turu düzenledi.

İstanbul’un tarihine tanıklık etmiş ancak çeşitli sebeplerle denizden uzak kalmış yaklaşık 100 Darülaceze sakini, İstanbul'un eşsiz manzarasını ve denizin mavisini yeniden keşfettikleri bir nostalji yaşadı.

ŞH Sarıyer gemisi ile Bostancı İskelesi’nden başlayan Boğaz Turu Bostancı İskelesi’nde son buldu.

VAPUR KAFE İKRAMLARI EŞLİĞİNDE İSTANBUL MANZARASI

Darülaceze sakinleri, 2,5 saatlik tur boyunca canlı müzik eşliğinde, denizden uzak kaldıkları günlerde özledikleri Boğaz’ın serin esintisini yeniden hissetme imkanı buldu.

Şehir Hatları’nın bu özel turuna, Vapur Kafe’nin çay ve simit ikramları da eşlik etti.