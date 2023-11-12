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Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mayıs 2022’de İstanbul Arnavutköy Yassıören’de temeli atılan ve yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Darülaceze’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak" dedi.

150 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE 23 BLOKTAN OLUŞUYOR

Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını belirten Bakan Göktaş, “Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak" diye konuştu.

Darülaceze'nin sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu belirten Göktaş, “Darülaceze bizim için kıymetli bir mirastır. Yeni Sosyal Yaşam Şehrimiz de aynı şekilde özgün, geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami bir şekilde kullanan bir model. Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 12 Kasım'da (bugün) gerçekleştireceğiz. Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız.” dedi.