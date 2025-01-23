Darüşşafaka Cemiyeti’nin Bursa’da okul yapma projesinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirdiği toplantı Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Üyesi iş insanı Osman Canik’in Hasköy’de Darüşşafaka'ya bağışladığı 14 dönüm araziye inşa edilmesi planlanan okulla ilgili gerçekleştirilen toplantıya, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Bayrak, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zekeriya Yıldırım, Eski Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Özmen ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı katıldı.

Bursa iş dünyasından önemli isimlerin de katıldığı toplantıda okul projesi tanıtımı da yapılırken, Beşir Özmen Darüşşafaka’nın tarihçesini de katılımcılara aktardı.

Toplantıda Darüşşafaka Eğitim Kurumu hakkında bilgiler veren Genel Müdürü Ebru Arpacı, okulda annesi ya da babası olmayan 1038 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. Arpacı, geçen yıl itibarıyla Darüşşafaka’ya başvurabilecek koşullarda Bursa’da 480 çocuk olduğunu sınav için 84 öğrencinin başvurduğunu ve 6’sının okumaya hak kazandığını söyledi. Arpacı, halen okulda 27 Bursalı öğrencinin tam burslu olarak eğitim aldığını da kaydetti. Arpacı, Bursa’da bir okul açılmasıyla, sadece Bursa değil çevre illerden de bu okula öğrenci alımının artacağını ifade etti.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ise, Bursa’da yapılması planlanan okul için Bursa iş dünyasının desteğinin şart olduğunu söyledi. Güleç, Darüşşafaka’nın okul yapımı için bütçe ayırmasının kısa dönemde mümkün olmadığını ifade ederek, okulun Bursa kaynaklarıyla yapılmasının ve eğitim giderlerinin bir bölümünün de buradaki bağışlardan sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

Darüşşafaka’ya arsasını bağışlayan iş insanı Osman Canik ise Bursa’nın bu okulu yapacak potansiyele sahip olduğunu, yaptığı görüşmelerde bu yönde olumlu dönüşler aldığını ifade ederek, “Cemiyet burada okul yapma kararını almalı. Bursa iş insanları gerekeni yapacaktır” dedi.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.