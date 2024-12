Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti; 2024 yılında notunu 9,89’a yükselterek zirvedeki yerini bir kez daha korudu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, tam 161 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu hazırlatarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da notunu 9,89’ayükselterek yine zirvenin tek sahibi oldu.

En yüksek nota sahip STK

Türkiye’nin kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olmanın ve her yıl notunu yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ ilkelerini benimsiyor; bu ilkelerin getirdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Hayırsever milletimizin Cemiyetimize yaptığı her kuruş bağışı, ülkemizin toplumsal kalkınmasına ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasına yönelik en doğru şekilde değerlendirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. 2013 yılında 8,40 puanla başlayan kurumsal derecelendirme yolculuğumuzda, bu yıl notumuzu 9,89’a yükselterek zirvedeki yerimizi korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de şu anda en yüksek nota sahip sivil toplum kuruluşu olsak da bununla yetinmiyoruz. Bu başarıyı her yıl daha da yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.