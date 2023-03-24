Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2023 yılı Giriş Sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, Türkiye’nin 37 ilinde düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl yaklaşık 120 öğrenciye sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuğu daha kabul ederek toplamda 220 öğrenciye eğitim imkânı sunacak.



Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana, tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, çocukların hayatını nitelikli eğitimle değiştiriyor.

Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti, misyonu doğrultusunda 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturdu.

2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220’ye yükseldi.

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak.

Öğrenciler dilerlerse online olarak https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden sınava başvuru yapabilir.

Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okul imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı “70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi” dedi.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'nın Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluştuğunu ifade eden Arpacı, “Sınavımızı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka olarak öğrencilerimizi üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyoruz” bilgisini verdi.