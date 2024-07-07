Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Kaynak: igf