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Irak ve Suriye'nin kuzeyin 5 terörist etkisiz!

Irak ve Suriye'nin kuzeyin 5 terörist etkisiz!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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