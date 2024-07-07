Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: igf