Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Betçe bölgesinde tamamladığı 45 Milyonluk içme suyu temin projesinin açılış törenini gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Datça ilçesi Betçe bölgesine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı.

45 milyon TL’ye mal olan proje ile Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallerine kesintisiz olarak su verilmesini sağlayan yatırımın açılış töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Sındı Mahallesi’nde gerçekleşti. Açılış törenine Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün söz verdiği projelerden biri olan Betçe Bölgesi içme suyu projesi ile 25 kilometre içme suyu hattı, 3 adet 200 m³ içme suyu deposu, 3 adet 10 m³ maslak, 25 adet tahliye-vantuz gibi sanat yapıları ile Betçe yarım adasında Yazı ve Cumalı Mahallesi sınırına kadar hat döşenerek Yarımadanın içme suyu sorunu çözüldü. Yapılan bu büyük yatırım ile kışın 5 binyaz aylarında ise turizm sezonu ile yaklaşık 15 bin olan nüfusa hizmet verilebilecek.

Projenin bölge halkı için çok önemli olduğunu ve kesintisiz su sağlanacağı için çok mutlu olduklarını söyleyen Cumalı Mahalle Muhtarı Semih Çuhadar “Osman Başkanımız bize bugün burada bayram yaşatıyor. Betçe su projesi bu gün hayata geçti. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Bana göre bu 100 yıllık bir proje. Yer altı sularımız çok tuzluydu. Büyükşehir Belediyemiz suyu Karaköy’den getirdi. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

Datça Belediyesinin bütçesi ile içme suyu projesini yapmasının imkansız olduğunu belirten Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar “Bu zamana kadar bu suyu dört gözle bekleyen 5 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Bu bölgenin su sıkıntısını çözmek için büyük mücadele veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıma hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Bugün Büyükşehir Belediyesi olmasaydı Benim Datça Belediyesi olarak bu işi yapmaya imkanım yoktu” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yatırımları yaz nüfusuna göre yaptıklarını belirterek, Muğla’nın turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında büyük nüfus artışları yaşandığını ve projelerini buna göre yaptıklarını söyledi.

Başkan Gürün, “Datça Betçe içme suyu projesi 45 Milyon TL’ye mal oldu. Burası için 24 bin metre içme suyu şebekesi yapıldı. Yarımadanın içme suyu ile ilgili sorununu çözüme kavuşturduk. Biz bu yatırımı sadece kış nüfusuna göre değil Datça’nın yaz nüfusuna göre yaptık. Yazın ve kışın hiçbir sorun olmadan su akacak. Datça’da sadece içme suyu değil yol, sağlık, sosyal ve kültürel çalışmalarımız da ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Datça’da 2014 yılından bu yana güncel rakamlarla 208 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla il genelinde toplam 5 milyar 149 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla’da en fazla yatırım yapan resmi kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesidir. Bu rakamı güncel değerlendirmeye aldığımızda 9 milyar 262 milyon liradır” diye konuştu.