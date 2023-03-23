Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar kapalı pazar yerinin çatısı yenilendi.

Kuşadası’nda bir süre önce etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına, Davutlar Mahallesi Balkan Sokak’ta bulunan kapalı pazar yerinin çatısının bir kısmına zarar verdi. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi, bölge sakinlerinin ve pazarcı esnafının mağdur olmaması için harekete geçti. 5 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu olan kapalı pazar yerinin çatısında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bakım çalışması başlatıldı. Çalışmada önce çatının hasar gören kısmı söküldü. Daha sonra çatının monte edileceği makas bağlantı sistemi kurularak demir profiller yenilendi. Tadilat, polikarbon malzemeden üretilen çatı kaplamasının monte edilmesiyle sona erdi. Kısa sürede tamamlanan yenileme işlemi sayesinde Davutlar Mahallesi sakinleri kapalı pazar yerinde olumsuz hava şartlarından etkilenmeden gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaya devam edebilecek.