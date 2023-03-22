İlçenin 10 mahallesinde Ramazan etkinlikleri düzenleyecek olan Belediye, bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere gıda çeki, erzak kolisi ve sıcak yemek yardımı ulaştıracak. Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan’da düzenleyeceği etkinliklerinyanı sırasosyal yardımlarla da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirecek.

Beylikdüzü'nün 10 mahallesini gezecek olan Gezici Ramazan Kumpanyası, Ramazan’ın simgelerinden olan meddah, orta oyunu, Hacivat ve Karagöz oyununun yanı sıra tiyatro oyunları, sihirbazlık, kukla ve pandomimgösterilerinde vatandaşları bir araya getirecek. Kumpanya ile birlikte Yaşam Vadisi’nde de Ramazan boyunca çeşitliprogramlar düzenlenecek.

Vadi’deki programların açılışı, 23 Mart günü “Neyler ve Defler” isimli tasavvuf konseriyle yapılacak. Gezici Ramazan Kumpanyası, 18.30’dan iftar saatine kadar her gün farklı bir mahallede olurken Yaşam Vadisi etkinlikleri 20.30’da başlayacak.

HAYIRLI İFTAR SOFRASI’NIN 8.’Sİ DÜZENLENECEK

Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hayırlı İftar Sofrası’nın bu yıl 8.’si düzenlenecek. 17 Nisan Pazartesi günü Pazar İstanbul’da gerçekleşecek iftarda, binlerce kişi dualar ederek oruçlarını açacak. Kadir Gecesi’nin maneviyatının yoğun bir şekilde hissedildiği programda, Serkan Kamacı “Sufi Meşk” konseriyle tasavvuf müziğinin en güzel örneklerini sergileyecek.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin Hatay İskenderun’da kurduğu ve 3 binden fazla depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte kurulan yemekhanede de iftar ve sahur yemekleri verilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da çadır kente giderek ilk iftarını depremzedelerle birlikte yapacak.