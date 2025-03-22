Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 yeni itfaiye aracı daha alarak filosunu büyüttü. İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar, yeni araçların kırsal bölgelerdeki zorlu arazi şartlarında dahi etkili çalışacağını belirterek, araçların yangınla mücadelede büyük fark yaratacağını söyledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara doğru ve hızlı müdahale etmek amacıyla 21 yeni itfaiye aracı alarak araç filosunu büyüttü. Zorlu arazi şartlarında daha etkili şekilde çalışma özelliklerine sahip olan araçlar, yangına müdahalede hem fark yaratacak hem de uluslararası standartlarla profesyonel bir çalışma programı hayata geçirilecek.

İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar, yeni alınan araçlara dair değerlendirmelerde bulundu.

‘Yangınlara hızlı müdahale etmek hayati’

Özellikle yaz aylarında bölgede sıkça karşılaşılan arazi yangınlarının yalnızca doğaya değil, aynı zamanda tarım alanlarına, ekosisteme ve bazen de can ve mal güvenliğine ciddi zararlar verdiğini belirten Alar, bu durumun yangınlara daha hızlı müdahale edilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.