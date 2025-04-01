Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binaları ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine dahil olacak.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 10 bin metre kare ve üzeri kapalı alana sahip ana hizmet binası, kültür kongre merkezi, otogar ve Sümerpark yerleşkesindeki binalar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine dahil olacak. Bu kapsamda teknik personeller ve yöneticilere Enerji Verimliliği ve Yönetimi ile ilgili uzmanlarca eğitim verilerek tüm bu binaların etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

Yüzde 30 enerji tasarrufu

Projeyle belediye binalarında enerjinin etkin kullanımı, kayıp enerjinin önlenmesi ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gerçekleştirilerek yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.