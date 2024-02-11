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Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan DBB judo sporcuları, 2-3 Ma

40 kilogramda Dicle Başarı, 57 kilogramda Tuana Zeybek birinci olurken, 63 kilogramda Hava Kurt ikinci, 52 kilogramda Hümeyra Teker üçüncü oldu. Erkeklerde ise 34 kilogramda Mikail Göktekin ikinci olarak derece elde etti.

DBB judo sporcuları, Batman’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman’da düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında önemli başarılar elde etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekler, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendilerini geliştirerek adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

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