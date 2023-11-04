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DBB Spor Genç Kadın Voleybol Takımı, Diyarbakır birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Şehitlik Köşkler Kapalı Spor Salonu’nda yapılan zorlu mücadele DBB Spor Genç Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

İl Genelinde düzenlenen Genç Kadın Voleybol liginde rakiplerini yenen DBB Spor Genç Kadın Voleybol Takımı ve Dicle Üniversitesi Genç Kadın Voleybol Takımı final maçında karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Genç Kadın Voleybol Takımı, il genelinde düzenlenen müsabakalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Genç Kadın Voleybol Takımı, bir başarıya imza attı.

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