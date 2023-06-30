Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştiriyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram’ında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı almıştı.
Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda yarın bitecek Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep edilmiyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için otobüsleri tam kapasiteyle çalıştırıyor.