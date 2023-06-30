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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştiriyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram’ında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı almıştı.

Denizli Büyükşehir ile daha donanımlı gençler yetişiyor

Denizli Büyükşehir ile daha donanımlı gençler yetişiyor

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