Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar’da ihtiyaç sahibi bir yurttaşa motorlu hasta yatağı, Yenişehir ilçesinde ise engelli bir yurttaşa akülü tekerlekli sandalye desteği sağladı.DİYARBAKIR (İGFA)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, sağlık ve engellilik durumu nedeniyle evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin temel sağlık ve bakım haklarına erişimini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak sunduğu destekleri sürüyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Kayapınar ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir yurttaşa motorlu hasta yatağı, Yenişehir ilçesinde ikamet eden engelli çocuğa ise akülü tekerlekli sandalye desteği sağladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanından alınan hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi yurttaşların bulunduğu eve götürülerek montajı yapıldı.

10 ayda 357 yurttaşa medikal malzeme desteği sunuldu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğünce yürütülen “Medikal Malzeme Desteği Projesi” ile son 10 ayda 357 yurttaşa medikal malzeme desteği sağlandı. Proje kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ALO 153 aracılığıyla ulaşan engelli ve yaşlı yurttaşlara talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman ekipler tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde medikal malzemesi desteği sunuluyor.

Hastaların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek olunuyor

Medikal malzeme desteği projesi ile hastaların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek olunuyor. Bu sayede engelli bireylerin daha verimli bir tedavi almalarına olanak sağlanarak ihtiyaç duydukları malzemelere erişimi sağlanıyor.

10 aylık destekler

Son 10 ayda talepler doğrultusunda 25 akülü tekerlekli sandalye, 108 manuel tekerlekli sandalye, 14 manuel tekerlekli çocuk sandalyesi, 38 hasta yatağı, 160 beyaz baston, 12 koltuk değneği desteği sağlandı