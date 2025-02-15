Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması çalışması kapsamında bugüne kadar 4 buçuk ton atık yağ toplandı.DİYARBAKIR (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kent genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Katı atıkların yanı sıra çevreye ve insan sağlığına zarar veren bitkisel atık yağlar da belediyenin lisanslı bir firma ile yaptığı protokol kapsamında düzenli olarak toplanıyor.

Çalışmanın ikinci aşaması

Atık yağların toplanmasına ilk olarak Halk Lokantalarına yemek hazırlayan mekandan başlandı. Çalışmanın ikinci aşamasında ise kent merkezinde yer alan işyerleri ve hanelerden atık yağ toplandı. Çalışma kapsamında evlere, sitelere ve esnaflara broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Hane sayısının fazla olduğu sitelere ise atık yağların toplanması amacıyla bidonlar bırakıldı.

5 litre atık yağa karşılık 1 litre yağ hediye

Büyükşehir Belediyesi, bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili ilçe belediyeleriyle koordinasyon kurarak yağların nasıl toplanması gerektiğine dair bir alt yapı oluşturdu. Kayapınar ve Bağlar Belediyesi sınırları içerisinde kalan bölgeler başta olmak üzere diğer ilçe belediyeleri ile de ortaklaşarak belirlenen bölgelere atık yağ bidonları bırakıldı. Öte yandan duyarlılığın sağlanması amacıyla kampanya kapsamında her 5 litre atık yağ veren işyeri sahipleri ve yurttaşlara 1 litre yağ hediye ediliyor.